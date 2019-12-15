​В Бангладеш десять человек погибли при пожаре на фабрике

По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара, который произошел на фабрике по производству вентиляторов в центральной части Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dhakka Tribune.

Пожарная служба сообщила изданию, что пожар случился в трехэтажном здании фабрики Luxury Fan в округе Газипур близ столицы страны Дакки. Пожар начался примерно в 17.30 по местному времени. Пожарным понадобилось два часа, чтобы справиться с бушующим пламенем.

При этом местные власти уточнили, что на фабрике в момент пожара было около 70-80 работников, а 19 из них находились в отдельном помещении на крыше здания.

"Из их числа 10 погибли на месте и девять выжили. Двое из них получили ранения", - передает газета слова представителя местной власти Абдуллы Аль Заки.