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В Бангладеш число погибших в беспорядках превысило 150 человек

В Бангладеш число погибших в беспорядках превысило 150 человек Число погибших в беспорядках в Бангладеш, начавшихся после протестов студентов против системы квотирования при трудоустройстве, возросло до 151.
Другие страны
21 июля 2024 г. 13:55
В Бангладеш число погибших в беспорядках превысило 150 человек

Число погибших в беспорядках в Бангладеш, начавшихся после протестов студентов против системы квотирования при трудоустройстве, возросло до 151.

Как передает Report, об этом со ссылкой на данные полиции и медиков сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что среди жертв столкновений между силами правопорядка и протестующими есть полицейские.

В Бангладеш введен комендантский час, он будет прерван лишь на два часа вечером 21 июля. 21-22 июля объявлены выходными в связи с началом рассмотрения Верховным судом Бангладеш петиции об отмене квот при устройстве на работу. Из-за неспокойной обстановки в республике премьер-министр Шейх Хасина отменила свои визиты в Испанию и Бразилию.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Бангладеш в ходе акции протеста погибло не менее 115 человек.

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