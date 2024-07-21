В Бангладеш число погибших в беспорядках превысило 150 человек

Число погибших в беспорядках в Бангладеш, начавшихся после протестов студентов против системы квотирования при трудоустройстве, возросло до 151.

Число погибших в беспорядках в Бангладеш, начавшихся после протестов студентов против системы квотирования при трудоустройстве, возросло до 151.

Как передает Report , об этом со ссылкой на данные полиции и медиков сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что среди жертв столкновений между силами правопорядка и протестующими есть полицейские.

В Бангладеш введен комендантский час, он будет прерван лишь на два часа вечером 21 июля. 21-22 июля объявлены выходными в связи с началом рассмотрения Верховным судом Бангладеш петиции об отмене квот при устройстве на работу. Из-за неспокойной обстановки в республике премьер-министр Шейх Хасина отменила свои визиты в Испанию и Бразилию.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Бангладеш в ходе акции протеста погибло не менее 115 человек.