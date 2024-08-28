В Бангладеш число погибших из-за наводнений возросло до 31 человека

В результате продолжающихся сильнейших наводнений в ряде районов Бангладеш число погибших достигло 31 человека.

В результате наводнений, инициированных сильными дождями в Бангладеш, число погибших достигло 31 человека.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом говорится в отчете Национального координационного центра реагирования на стихийные бедствия.

"В округе Комилла, расположенном примерно в 96 км к востоку от столицы Дакки, было зарегистрировано 12 смертей. Продолжающиеся разрушительные наводнения оставили без крова 1,23 млн человек примерно в десяти юго-восточных и северо-восточных округах. Более полумиллиона человек нашли убежище в 4 003 центрах", - говорится в отчете.

По данным ведомства, в общей сложности от наводнения пострадали почти 6 млн человек в 11 из 64 районов страны.

Напомним, что наводнения, вызванные разливом рек из-за муссонных ливней, продолжающихся в Бангладеш с июля по октябрь, стало самым мощным в стране за последние 37 лет. Ранее сообщалось о 23 погибших в результате последствий стихии.