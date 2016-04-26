​В Бангладеш был убит сотрудник посольства США

Баку. 26 Апреля. REPORT.AZ/ Руководство США требует от властей Бангладеш провести расследование убийства сотрудника американского посольства Ксулхаза Маннана.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс.

«Мы настоятельно призываем правительство Бангладеш добиться того, чтобы совершившие это безумное преступление предстали перед правосудием», — сказал он.

Он отметил, что Маннан работал «честно, смело и самоотверженно» и был образцовым сотрудником.