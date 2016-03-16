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    В Бангкоке пассажиров самолета эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Службы безопасности аэропорта распорядились откатить лайнер на дальнюю стоянку на безопасное расстояние от других самолетов

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Все пассажиры рейса Air India, прибывшего из Нью-Дели, были эвакуированы в аэропорту Бангкока в связи с сообщением о возможной бомбе на борту воздушного судна.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на руководство аэропорта.

    Службы безопасности аэропорта распорядились откатить лайнер на дальнюю стоянку на безопасное расстояние от других самолетов.

    Других подробностей происшествия пока нет. 

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