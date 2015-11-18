В Баку отметили 32-ю годовщину государственности Северного Кипра - ФОТО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 32-ю годовщину создания Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали члены турецкой общины Азербайджана, общественные деятели.

Выступивший на мероприятии глава представительства ТРСК в Азербайджане Садеттин Топукчу рассказал об истории борьбы турков Кипра за независимость, а также помощи Турции туркам-киприотам.

По его словам, Турция не оставила братьев в трудные дни 1973 года. Он также поблагодарил общественных и политических деятелей Азербайджана за принятие приглашения и присутствие на приеме.

В конце был разрезан праздничный торт, который, в частности разрезал также принявший участие на приеме командующий Сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак.