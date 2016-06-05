В Бахрейне задержали 8 человек при попытке сбежать в Иран

Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ Береговая охрана Бахрейна предотвратила попытку вывезти в Иран по морю восемь человек, разыскиваемых в королевстве за преступления, связанные с терроризмом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МВД Бахрейна.

Береговая охрана в субботу вечером на севере Бахрейна задержала судно, где находились восемь человек, разыскиваемых за террористическую деятельность. По информации служб безопасности, судно готовилось к отплытию в Иран. Капитан корабля и его помощник были задержаны.

МВД Бахрейна считает, что нелегальную переправку в Иран разыскиваемых за терроризм организовали два сбежавших туда подданных Бахрейна, один из которых получил пожизненный срок в королевстве за террористическую деятельность.

В Бахрейне называют террористами сторонников оппозиционных шиитских группировок, которые нападают на сотрудников сил безопасности, обвиняя их в служении правящему режиму.