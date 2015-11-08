​В Багдаде тройной теракт, есть жертвы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Вчера в Багдаде (Ирак) прогремели три взрыва, вследствие которых погибли девять человек, еще 15 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно информации, первый взрыв произошел возле пропускного пункта в 25 км к северу от Багдада, на котором террорист-смертник взорвал себя.

Погибли пять правоохранителей и один гражданский.

Второй взрыв произошел в северо-западном районе города, вследствие чего погибли два человека, девять получили ранения. Третий взрыв в прогремел к югу от столицы — погиб один человек, шестеро пострадали.