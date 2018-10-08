В Багдаде три человека погибли в результате пяти взрывов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и более 12 получили ранения в результате пяти взрывов, прогремевших в разных районах иракской столицы Багдада в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria.

"Взрывное устройство, заложенное внутри микроавтобуса Toyota Coaster, сработало сегодня вечером (в воскресенье) в районе Саба Абкар на севере Багдада, в результате пять человек получили различные ранения", — сообщил телеканалу источник в силах безопасности столицы.

По его данным, кроме того два человека погибли и несколько пострадали при детонации взрывного устройства рядом с магазинами в районе Абу Дашир на юге столицы.

Два человека пострадали при взрыве грузовика в районе аш-Шуаля на севере Багдада.

Ещё четыре человека пострадали при детонации взрывного устройства в грузовике в районе эр-Рашид к югу от Багдада.

Один человек погиб и один пострадал при взрыве у площади Малика аль-Аштара на севере столицы.