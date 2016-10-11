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    В Багдаде прогремели четыре взрыва, есть раненые

    Ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападения

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Четыре самодельных взрывных устройства разорвались в иракской столице Багдаде, в результате чего были ранены несколько человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на командование сил безопасности Багдада.

    По данным агентства, взрывы были направлены на шиитские процессии в районах Аш-Шуаля и Аль-Убейди иракской столицы.

    На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападения.

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