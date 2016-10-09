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    В Багдаде прогремел взрыв

    При взрыве погибли не менее девяти человек, несколько горожан получили ранения

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Несколько человек стали жертвами взрыва, произошедшего на востоке столицы Ирака Багдада.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал As Sumaria.

    По оперативным данным полиции, взрыв бал совершен смертником, который привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. Инцидент произошел в столичном районе Багдад Эль-Джадида.

    Полиция иракской столицы объявила о нескольких раненых в результате инцидента.

    Согласно данным из других источников, при взрыве погибли не менее девяти человек, несколько горожан получили ранения.

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