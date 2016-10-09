В Багдаде прогремел взрыв

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Несколько человек стали жертвами взрыва, произошедшего на востоке столицы Ирака Багдада.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал As Sumaria.

По оперативным данным полиции, взрыв бал совершен смертником, который привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. Инцидент произошел в столичном районе Багдад Эль-Джадида.

Полиция иракской столицы объявила о нескольких раненых в результате инцидента.

Согласно данным из других источников, при взрыве погибли не менее девяти человек, несколько горожан получили ранения.