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    В Багдаде при столкновениях полиции с протестующими погиб человек

    Полиция применила слезоточивый газ

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб при столкновениях иракской полиции с протестующими в центре Багдада, несколько человек получили ранения, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Протест организовали сторонники  Муктады Садра с призывом реформировать систему выборов в стране и побороть коррупцию.

    По сообщениям Sky News Arabia, полиция применила слезоточивый газ, чтобы не пустить протестующих к так называемой "зеленой зоне", где находятся правительственные учреждения.

    Аналогичные протесты проходили в Багдаде в апреле прошлого года, тогда они завершились штурмом демонстрантами здания парламента.

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