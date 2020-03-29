​В Багдаде отменяются все исключения из режима комендантского часа

Все до сих пор действовавшие исключения из режима комендантского часа, установленного в столице Ирака Багдаде, по указанию властей с сегодняшнего дня отменяются. Об этом, как сообщил иракский новостной портал Baghdad Al Youm.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор провинции Багдад, в которую входит столица Ирака с ее пригородами, Мухаммед Джабер аль-Ата.

По его словам, в иракской столице "до сих пор остаются лица, которые пытаются не по назначению воспользоваться своим исключительным правом не придерживаться ограничений в период действия комендантского часа".

"Поэтому, - отметил аль-Ата, - с 18:00 воскресенья в столице страны отменяются все исключения для режима комендантского часа". Губернатор Багдада заметил, что это требование "не распространяется только на исполняющих свои обязанности работников радио и телевидения".

По данным Минздрава Ирака, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет около 500, от вызванных им осложнений умерли уже не менее 40 человек.