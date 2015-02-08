​В Багдаде отменен комендантский час, действовавший 12 лет

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В столице Ирака в ночь на субботу, 7 февраля, был отменен комендантский час, введенный в 2003 году.

Как передает Report, жители Багдада вышли на улицы вечером впервые за последние 12 лет.

После вторжения в Ирак американских войск в 2003 году здесь были введены ограничения для жителей на передвижение по городу в темное время суток.

Комендантский час был спровоцирован постоянными терактами и нападениями боевиков и отменен, несмотря на то, что нападения в иракской столице продолжаются: так, в субботу их жертвами стали около 40 человек, а ответственность за эти теракты взяли на себя боевики ИГ.

По словам премьер-министра Ирака Хайдера Абади, решение об отмене комендантского часа было принято с целью нормализации обстановки в столице.