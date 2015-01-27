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    ​В Багдаде обстреляли пассажирский самолет

    Самолет принадлежал авиакомпании Flydubai

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Неизвестные открыли огонь по пассажирскому самолету в аэропорту Багдада.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, представители безопасности аэропорта сообщили, что инцидент произошел в понедельник вечером, когда пассажирский самолет заходил на посадку в аэропорту иракской столицы.

    В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

    По данным местных СМИ, самолет принадлежал авиакомпании Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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