Число погибших в результате ​терактов в Багдаде достигло 24 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Багдаде достигло 24-х, ранения получили порядка 120 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на DailySabah, об этом заявили в местной полиции.

***12:24

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В результате двух взрывов, произошедших в столице Ирака Багдаде, не менее 13 человек погибли и 69 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Два террориста в «поясах смертников» подорвали себя сегодня утром на площади Гранада в центре Багдада. Второй взрыв произошел на площади Аль-Васба.

В данный момент место происшествия оцеплено полицией.

Ни одна из террористических группировок пока что не взяла на себя ответственность за произошедшее.