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    ​В Багдаде и пригороде не менее 15 человек стали жертвами серии взрывов

    Не менее 46 человек получили ранения

    Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 46 пострадали в результате четырех взрывов в торговых районах в столице Ирака и пригороде.

    Как передает Report, об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медицинских работников.

    В результате взрыва заминированного автомобиля в городе Эль-Латифия в 30 километрах от Багдада погибли семь человек, двое из которых были военнослужащими. Не менее 18 человек, среди которых четверо военнослужащих, получили ранения.

    Еще три взрыва произошли в Багдаде, число жертв достигло восьми, пострадали не менее 28 человек.

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