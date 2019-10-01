В Багдаде 40 человек ранены в столкновениях демонстрантов с силовиками

По меньшей мере 40 человек пострадали во вторник в результате столкновений между силовиками и демонстрантами на площади ат-Тахрир в столице Ирака Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

"Число пострадавших достигло 40 человек, среди них есть сотрудники органов безопасности", - сообщил источник.

Источник добавил, что силовики также применили светошумовые гранаты для разгона протестующих. Он также подчеркнул, что в настоящее время площадь ат-Тахрир "очищена" от демонстрантов.

Отмечается, что демонстранты требуют улучшения уровня жизни, предоставления рабочих мест и ликвидации безработицы и коррупции в стране.