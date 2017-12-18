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    В автономном регионе на севере Ирака провели акцию в знак протеста коррупции и невыплате зарплат

    Участники акции: Мы требуем от правительства нормализации социальных условий педагогов и чиновников

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В курдской автономии на севере Ирака, в городе Сулейманийе тысячи чиновников провели акцию в знак протеста коррупции и невыплате зарплат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, участники акции подожгли здание генштаба возглавляемой бывшим главой автономного правительства Масудом Барзани Партии Демократов.

    "Мы требуем от правительства нормализации социальных условий педагогов и чиновников, бесперебойной выплаты зарплат", - подчеркнул участник акции.

    Протестующие скандировали лозунги "Нет 26-летней коррупции и разбою!", "Где зарплата педагогов и чиновников?" и пр.

    Согласно официальной информации автономного правительства, в регионе 1,4 млн педагогов и чиновников, получающих зарплату из госбюджета. 

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