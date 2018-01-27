В Австрии заявили о причастности иностранных спецслужб к прослушке вице-канцлера

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Иностранные разведывательные службы могут быть причастны к прослушке рабочего кабинета вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штраха в венском дворце Дитрихштайн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший австрийский канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии Кристиан Керн.

"Нельзя допускать, чтобы австрийское правительство кто- то прослушивал. В данной ситуации я могу себе представить, что в этот случай скорее вовлечены иностранные спецслужбы", - заявил К.Керн.

По его словам, "федеральное правительство должно незамедлительно начать расследование этого инцидента".

"Попытки прослушки австрийского правительства - это не обычное преступление. Нам надо этому противодействовать", - призвал глава австрийских социал-демократов.

Накануне министерство обороны Австрии сообщило, что специалисты военной контрразведки обнаружили несколько замаскированных подслушивающих устройств в администрации вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Два электронных жучка были спрятаны в его рабочем кабинете во дворце Дитрихштайн в центре Вены. Военные эксперты были задействованы для проведения специальных мероприятий в кабинете по просьбе их коллег из министерства внутренних дел.