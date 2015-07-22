​В Австрии уроженца Чечни приговорил к пяти годам за связи с ИГ

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Земельный суд в Нижней Австрии в среду приговорил к пяти годам лишения свободы уроженца Чечни Магомеда Закриева, обвинявшегося в связях с боевиками "Исламского государства", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По решению судьи Моники Фашинг-Латтус, основанном на вердикте присяжных, почти год, проведенный Закриевым в следственном изоляторе, будет зачтен в срок наказания.

Во вторник в ходе 15-часового заседания суд допросил четырех свидетелей в России посредством видеоконференции с Грозным. Трое попутчиков обвиняемого из Чечни рассказали свои версии поездки в Сирию и проживания в лагере в рамках сирийской оппозиционной группировки "Ансар аль-Шам", которые заметно расходились с показаниями, что они дали российским правоохранителям после возвращения домой.

Обвинение строилось на данных из двух мобильных телефонов Закриева, в которых следствие обнаружило и восстановило при помощи специальных программ тысячи фотографий, видео и чатов, свидетельствующих о его пребывании в Сирии с перерывами с июля по декабрь 2013 года и приверженности джихаду, а также подростковую порнографию.

Суд во вторник также изучил несколько видео о самостоятельном создании детонатора из сотового аппарата. Закриев заявил, что ему эти видео незнакомы, и он якобы видит их в первый раз в жизни. При этом в целом Закриев подтвердил показания свидетелей о поездке. Однако он не стал называть себя членом организации, а также утверждал, что не проходил ни боевую подготовку, ни религиозное обучение.

"Мои родственники, которые в российских органах работают, они хотели, чтобы я приехал домой. Я не подчинился и принципиально не вернулся. Я не хочу депортации, у меня там будут проблемы. Я боялся за свое зрение. План был такой: побыть немножко в Европе, понять, что дома все успокоилось, и тогда вернуться домой", - рассказал сам подсудимый во вторник суду, объясняя тем самым, почему после Сирии не вернулся в Чечню, как другие его соотечественники, бывшие с ним в поездке.