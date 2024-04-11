В Австрии сошла лавина

Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле. Под лавиной могут оказаться люди.

Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле. Под лавиной могут оказаться люди.

Как передает Report, об этом сообщил австрийский телеканал ORF.

"В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. Экстренные службы направились к месту происшествия", - сообщил телеканал.

Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция.