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В Австрии сошла лавина

В Австрии сошла лавина Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле. Под лавиной могут оказаться люди.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 16:01
В Австрии сошла лавина

Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле. Под лавиной могут оказаться люди.

Как передает Report, об этом сообщил австрийский телеканал ORF.

"В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. Экстренные службы направились к месту происшествия", - сообщил телеканал.

Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция.

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