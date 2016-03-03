В Австрии перевозчик получил 5 лет тюрьмы после гибели 71 мигранта

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Суд в австрийском Линце приговорил к пяти годам лишения свободы члена группы незаконных перевозчиков, по вине которых летом минувшего года в грузовике, брошенном на обочине трассы, задохнулся сразу 71 мигрант, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала ORF, 41-летний уроженец Болгарии признался в участии в преступной группе, четверо членов которой сейчас находятся в Венгрии в ожидании судебного процесса по обвинению в разной степени причастности к трагическому инциденту 27 августа 2015 года. Тогда австрийская полиция обнаружила погибших мигрантов в контейнере грузовика с венгерскими номерами на трассе А4 между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф. Всего был найден мертвым 71 человек: 59 мужчин, восемь женщин и четыре ребенка, в том числе девочка в возрасте до двух лет.

Подсудимый в Линце был задержан после попытки сбежать из-за руля другого грузовика с незаконными мигрантами в городе Эннс в Верхней Австрии. Полицейские, свидетельствующие со стороны обвинения, рассказали о 20 обнаруженных в кузове грузовика размером 6,66 кв. м мигрантах из Ирана, Сирии и Афганистана. За перевозку каждого из них ему обещали по 250 евро.

Мужчину осудили за оказание сопротивления при аресте, тяжкие телесные повреждения — он серьезно травмировал одного из полицейских, а также за преступную небрежность и неосторожное вождение, создающее угрозу жизни.

Приговор в законную силу не вступил, у осужденного и его защиты еще есть право его обжаловать.