В Австрии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, есть пострадавшие

В Австрии вблизи границы с Чехией столкнулись рейсовый автобус и грузовик с польскими номерами, один человек погиб, еще несколько пассажиров автобуса пострадали.

Как передает Report со ссылкой на RMF24, инцидент произошел в районе города Дразенгофен. В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира и два водителя.

По информации издания, водитель грузовика скончался на месте происшествия. Среди пассажиров автобуса двое получили тяжелые травмы, еще несколько человек отделались лёгкими повреждениями.

На место оперативно прибыли экстренные службы и полиция. Причины аварии устанавливаются.