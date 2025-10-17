В Австрии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, есть пострадавшие
- 17 октября, 2025
- 12:49
В Австрии вблизи границы с Чехией столкнулись рейсовый автобус и грузовик с польскими номерами, один человек погиб, еще несколько пассажиров автобуса пострадали.
Как передает Report со ссылкой на RMF24, инцидент произошел в районе города Дразенгофен. В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира и два водителя.
По информации издания, водитель грузовика скончался на месте происшествия. Среди пассажиров автобуса двое получили тяжелые травмы, еще несколько человек отделались лёгкими повреждениями.
На место оперативно прибыли экстренные службы и полиция. Причины аварии устанавливаются.
