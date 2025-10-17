Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Австрии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 12:49
    В Австрии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, есть пострадавшие

    В Австрии вблизи границы с Чехией столкнулись рейсовый автобус и грузовик с польскими номерами, один человек погиб, еще несколько пассажиров автобуса пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на RMF24, инцидент произошел в районе города Дразенгофен. В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира и два водителя.

    По информации издания, водитель грузовика скончался на месте происшествия. Среди пассажиров автобуса двое получили тяжелые травмы, еще несколько человек отделались лёгкими повреждениями.

    На место оперативно прибыли экстренные службы и полиция. Причины аварии устанавливаются.

    Австрия ДТП погибшие пострадавшие

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей