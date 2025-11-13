В Австралии задержали женщину и ее дочь за мошенничество на $46 млн

В штате Новый Южный Уэльс полиция арестовала 53-летнюю Аян Фан и ее 23-летнюю дочь Ти Та по обвинению в мошенничестве на более чем $46 млн.

Как передает Report, об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Это крупнейший ущерб от таких действий за всю историю Австралии.

По версии следствия, уроженка Вьетнама Аян Фан представлялась мастером фэн‑шуя и провидицей, обещая клиентам быстрое обогащение. Жертвы брали кредиты для оплаты ее услуг, а дочь помогала легализовать полученные средства, оформляя трансферы как покупку несуществующих автомобилей.

Полиция отмечает, что незаконную деятельность мать и дочь вели с 2001 года, после переезда из Вьетнама в Австралию. Основными клиентами были представители вьетнамской диаспоры.

Расследование продолжается, уточняются все детали схемы и количество пострадавших.