​ В Австралии выявлен первый случай заражения беременной женщины вирусом Зика

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Власти австралийского штата Квинсленд сообщили о первом в стране подтвержденном случае заражения беременной женщины вирусом Зика, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Зараженной оказалась австралийка, недавно вернувшаяся домой из-за рубежа, сообщил представитель местного Минздрава, не уточнив, из какой страны она приехала.

В Австралии в текущем году подтверждено уже пять случаев заражения людей вирусом Зика, в 2014 и 2015 годах было зарегистрировано соответственно 13 и 7, при этом все без исключения случаи произошли с австралийцами, вернувшимися из-за рубежа.