В Австралии во время учений погиб военнослужащий

Из-за инцидента во время армейских учений на северо-востоке Австралии один военнослужащий погиб, а еще двое были госпитализированы.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз.

По его словам, происшествие, в результате которого погиб один военнослужащий ВС Австралии, произошло "во время учений недалеко от Таунсвилла". "Это трагическая потеря тяжелым бременем ложится на наши плечи, однако мы осознаем, на какой риск идут наши военные, мужчины и женщины, которые с гордостью носят форму, каждый день защищая нашу нацию", - указал Марлз в заявлении.

По данным Минобороны Австралии, после происшествия один из пострадавших был доставлен в больницу с травмами, угрожающими жизни, и позднее скончался, а еще двое были госпитализированы "с травмами спины, грудной клетки и брюшной полости".

В ведомстве отказались раскрыть подробности произошедшего, сославшись на неприкосновенность частной жизни персонала. "Мы сосредоточены на поддержке причастных к произошедшему, и мы просим уважать частную жизнь военнослужащих и их семей", - указали в МО.

По данным местных СМИ, военнослужащий погиб при опрокидывании автомобиля во время учений на севере Квинсленда, двое его сослуживцев получили травмы.