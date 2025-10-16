Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Австралии во время учений погиб военнослужащий

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 07:41
    В Австралии во время учений погиб военнослужащий

    Из-за инцидента во время армейских учений на северо-востоке Австралии один военнослужащий погиб, а еще двое были госпитализированы.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз.

    По его словам, происшествие, в результате которого погиб один военнослужащий ВС Австралии, произошло "во время учений недалеко от Таунсвилла". "Это трагическая потеря тяжелым бременем ложится на наши плечи, однако мы осознаем, на какой риск идут наши военные, мужчины и женщины, которые с гордостью носят форму, каждый день защищая нашу нацию", - указал Марлз в заявлении.

    По данным Минобороны Австралии, после происшествия один из пострадавших был доставлен в больницу с травмами, угрожающими жизни, и позднее скончался, а еще двое были госпитализированы "с травмами спины, грудной клетки и брюшной полости".

    В ведомстве отказались раскрыть подробности произошедшего, сославшись на неприкосновенность частной жизни персонала. "Мы сосредоточены на поддержке причастных к произошедшему, и мы просим уважать частную жизнь военнослужащих и их семей", - указали в МО.

    По данным местных СМИ, военнослужащий погиб при опрокидывании автомобиля во время учений на севере Квинсленда, двое его сослуживцев получили травмы.

    Австралия учения гибель военнослужащего

    Последние новости

    08:14

    Bild: В ЕС готовят предложение о запрете сигарет

    Другие страны
    08:00
    Видео

    Euronews подготовил репортаж о Габалинском саммите Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    07:41

    В Австралии во время учений погиб военнослужащий

    Другие страны
    07:03

    На северо-западе Турции произошло массовое отравление среди школьников

    В регионе
    06:38

    ABC: Координационный центр по восстановлению Газы заработает в ближайшие дни

    Другие страны
    06:21

    Обнаружены останки одного из древнейших динозавров

    Это интересно
    05:52

    В работе сервисов YouTube произошел сбой

    ИКТ
    05:17

    Axios: Турция направит экспертов для обнаружения в Газе тел погибших заложников

    Другие страны
    04:47

    Суд в Армении продлил арест Самвелу Карапетяну на 30 дней

    В регионе
    Лента новостей