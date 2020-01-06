В Австралии выделят около 1,4 млрд долларов на восстановление после пожаров

Власти Австралии в течение следующих двух лет выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около 1,4 млрд долларов) на восстановление страны после лесных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Отмечается, что для этих целей в Австралии будет создан Национальный фонд по восстановлению после лесных пожаров.

Средства будут направлены на помощь местным властям, фермерам, производителям сырья. Также планируется инвестировать в программы в сфере здравоохранения.

"Мы обеспечим жизнеспособность и будущее этой страны, и мы сделаем это с помощью инвестиций в работу, которую необходимо провести", - сказал премьер страны.

Моррисон добавил, что ожидает от правительств австралийских штатов, что они будут направлять значительные средства на восстановление мостов, дорог и школ, разрушенных в результате пожаров.