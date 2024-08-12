В Австралии вертолет врезался в здание отеля, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека пострадали в результате столкновения вертолета со зданием гостиницы в австралийском Кэрнсе (штат Квинсленд).

По меньшей мере два человека пострадали в результате столкновения вертолета со зданием гостиницы в австралийском Кэрнсе (штат Квинсленд).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

По данным телеканала, два человека, которые находились в здании, были доставлены в ближайшую больницу в стабильном состоянии. Остальные постояльцы были эвакуированы и размещены в соседнем отеле. О количество людей, находившихся в вертолете, и их состоянии неизвестно.

По словам очевидцев, после столкновения произошел взрыв. Часть обломков вертолета упала в бассейн у отеля. По данным скорой помощи Квинсленда, пострадавших на земле нет.

О причинах инцидента не сообщается. Австралийское бюро транспортной безопасности ведет расследование произошедшего.