В Австралии в воздухе столкнулись два самолета, один из них рухнул в залив

В Австралии в воздухе столкнулись два самолета, один из них рухнул в залив

Бывший военный самолет рухнул в воды у полуострова Морнингтон в Мельбурне после столкновения в воздухе с другим самолетом.

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