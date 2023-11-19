В Австралии в воздухе столкнулись два самолета, один из них рухнул в залив

Самолет рухнул в воду у полуострова Морнингтон в австралийском Мельбурне после столкновения в воздухе с другим аппаратом.
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Экстренные службы были вызваны в связи с инцидентом в заливе Порт-Филлип, примерно в 12 км к западу от Маунт-Марты, в 14:45 по местному времени (07:45 бакинское время). Австралийское управление безопасности на море подтвердило, что два легкомоторных самолета ViperS-211 Marchetti столкнулись, один самолет рухнул в воду. На борту самолета в тот момент находились два человека.
Второй самолет с другим пилотом и пассажиром благополучно приземлился в аэропорту Эссендон.
Предполагаемое место крушение прочесывают три спасательных вертолета вместе с водной полицией и добровольческими морскими спасательными подразделениями. Обнаружено несколько обломков. Поисково-спасательные работы будут продолжены до рассвета.
Расследование инцидента проводит Австралийское бюро безопасности на транспорте.
Viper S-211 - военный учебно-тренировочный самолет с турбовентиляторным двигателем, разработанный итальянским аэрокосмическим производителем SIAI-Marchetti.