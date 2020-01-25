В Австралии трое заражены новым видом коронавируса

Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация.

Вирус 2019-nCoV обнаружен у мужчин 30, 40 и 50 лет, все они заразились им во время пребывания в Китае и сейчас находятся под наблюдением врачей в больницах Сиднея. Еще шесть пациентов в данный момент ожидают результаты анализов на наличие вируса.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии рекомендовало туристам отказаться от поездки в провинцию Хубэй. Международный аэропорт им. Кингсфорда Смита в Сиднее, принимавший три рейса из Уханя в неделю, разместил на своем сайте новые требования биобезопасности для прибывающих из Уханя пассажиров.