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В Австралии сообщили о резком росте числа зараженных оспой обезьян

В Австралии сообщили о резком росте числа зараженных оспой обезьян Министерство здравоохранения крупнейшего штата Новый Южный Уэльс сообщило о резком увеличении числа заболевших mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян).
Другие страны
16 августа 2024 г. 08:59
В Австралии сообщили о резком росте числа зараженных оспой обезьян

Министерство здравоохранения крупнейшего штата Новый Южный Уэльс сообщило о резком увеличении числа заболевших mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в соответствующем заявлении ведомства указано, что только за два последних месяца в регионе было зарегистрировано свыше 90 новых случаев заражения.

В министерстве призвали жителей штата "проявлять осторожность и помнить о симптомах оспы на фоне резкого увеличения числа случаев заражения вирусом".

"С 1 июня текущего года в штате Новый Южный Уэльс было зафиксировано 93 новых случая оспы. Тогда как за первые пять месяцев года был зарегистрирован только один зараженный", - указали в ведомстве.

По словам директора департамента охраны здоровья Джереми Маканалти, штамм, обнаруженный в Австралии, отличается от штаммов, обнаруженных в других странах, в частности на территории Африки.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1 до 10%. При этом большинство смертельных случаев приходится на долю более молодых возрастных групп.

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