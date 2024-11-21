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В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ детей к соцсетям

В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ детей к соцсетям Власти Австралии приняли закон, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей, запретив доступ к ним лицам младше 16 лет.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 08:57
В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ детей к соцсетям

Власти Австралии приняли закон, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей, запретив доступ к ним лицам младше 16 лет.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Глава правительства отметил, что Австралия приняла "передовой для всего мира закон, установивший минимальный возраст пользователей соцсетей в 16 лет". "Он вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, что обеспечит более надежную защиту молодых австралийцев на критических этапах их развития", - отмечается в заявлении.

Также Альбанезе указал, что власти страны потребуют от технологических компаний и администраций социальных сетей принять разумные меры для того, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты и страницы. "Правительство предусмотрит строгое наказание за нарушение нового закона, и цифровым платформам за это будут грозить штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов более $32 млн", - уточнил он, отметив, что под действие новых правил попадут социальные сети Snapchat, TikTok, Instagram и X. Доступными для детей останутся Google Classroom и YouTube, а также средства обмена сообщениями и онлайн-игры.

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