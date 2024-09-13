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В Австралии при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

В Австралии при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Легкомоторный самолет разбился на юго-востоке Австралии.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 09:22
В Австралии при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Легкомоторный самолет разбился на юго-востоке Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Виктория.

По ее данным, небольшой самолет разбился в районе Редесдейл в 110 км к северу от Мельбурна. Пилот воздушного судна погиб.

В полиции подчеркнули, что личность погибшего пока не установлена, однако "точно определено, что других людей в самолете не было". На месте крушения работают сотрудники аварийных служб. Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего будет проведено расследование.

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