В Австралии при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Легкомоторный самолет разбился на юго-востоке Австралии.

Легкомоторный самолет разбился на юго-востоке Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Виктория.

По ее данным, небольшой самолет разбился в районе Редесдейл в 110 км к северу от Мельбурна. Пилот воздушного судна погиб.

В полиции подчеркнули, что личность погибшего пока не установлена, однако "точно определено, что других людей в самолете не было". На месте крушения работают сотрудники аварийных служб. Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего будет проведено расследование.