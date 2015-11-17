Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Австралии появилась партия мусульман. Новое объединение называется "Партия мусульман Австралии" и, по словам его лидера, собирается принимать участие в выборах в сенат страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Основатель партии, житель Сиднея Диа Мохаммед говорит, что его решение создать партию по религиозному принципу было обусловлено, помимо прочего, недавними нападениями в Париже. По словам Мохаммеда, он хочет найти ответы на те вопросы, с которыми столкнутся мусульмане всего мира после этой трагедии.

Лидер партии хочет дать мусульманам Австралии больше возможностей быть услышанными. "Может быть, мы пока не знаем, как это делать, или мы слишком разрознены, но я надеюсь, что теперь у нас появится такая возможность", - говорит он.

Другой причиной создания партии Мохаммед называет возникновение в стране сразу нескольких новых партий с антиисламской программой.