​В Австралии несовершеннолетние устроили бунт в исправительном центре

Семь человек пострадали в результате беспорядков в центре содержания под стражей несовершеннолетних в населенном пункте Карионг (Kariong) в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Как передаёт Report, об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

По сообщению полиции, в центре ночью произошел "неожиданный и ничем не спровоцированный" бунт, когда большая группа заключенных сбежала из своих камер.

Как сообщили в исправительном учреждении газете, в беспорядках приняли участие по меньшей мере 20 заключенных центра. Они получили ключи от сарая и вооружились инструментами, после чего напали на персонал и на других заключенных, включая тех, кто был осужден за совершение преступлений на сексуальной почве. Полиции пришлось применить газ с целью восстановить порядок. Работники центра не могли вмешаться, опасаясь за свою безопасность, до прибытия полиции.

В результате действий молодых людей пострадали семеро заключенных, у двоих из них ножевые ранения.