В Австралии небольшой самолет упал в реку с крокодилами

Легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Австралии, пилот погиб.

Легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Австралии, пилот погиб.

Как передает Report , об этом сообщила газета NT News со ссылкой на полицию Северной территории.

По данным органов правопорядка, крушение произошло 12 января около 10:20 по местному времени (04:50 по бакинскому времени). Самолет врезался в плотину, расположенную в деревне Мидл-Пойнт в 60 км к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Она не пострадала.

В полиции уточнили, что самолет упал в один из ведущих к плотине водотоков, где обитает множество гребнистых крокодилов. Спасатели вытащили из разбившегося воздушного судна сначала "невредимую пассажирку, а затем тело пилота".