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В Австралии небольшой самолет упал в реку с крокодилами

В Австралии небольшой самолет упал в реку с крокодилами Легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Австралии, пилот погиб.
Другие страны
13 января 2025 г. 08:57
В Австралии небольшой самолет упал в реку с крокодилами

Легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Австралии, пилот погиб.

Как передает Report, об этом сообщила газета NT News со ссылкой на полицию Северной территории.

По данным органов правопорядка, крушение произошло 12 января около 10:20 по местному времени (04:50 по бакинскому времени). Самолет врезался в плотину, расположенную в деревне Мидл-Пойнт в 60 км к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Она не пострадала.

В полиции уточнили, что самолет упал в один из ведущих к плотине водотоков, где обитает множество гребнистых крокодилов. Спасатели вытащили из разбившегося воздушного судна сначала "невредимую пассажирку, а затем тело пилота".

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