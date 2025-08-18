О нас

В Австралии легкомоторый самолет аварийно приземлился на поле для гольфа

В Австралии легкомоторый самолет аварийно приземлился на поле для гольфа В Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа.
Другие страны
18 августа 2025 г. 03:17
В Австралии легкомоторый самолет аварийно приземлился на поле для гольфа

В Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

Как передает телеканал, это произошло накануне около 14:00 по местному времени во время учебно-тренировочного полета. На борту воздушного судна Piper Cherokee находились пилот-инструктор и курсант. Судя по кадрам с места посадки, у самолета повреждено крыло и оторвались колеса. Медики оказали помощь двум пострадавшим с незначительными травмами на поле для гольфа, после чего госпитализировали их для дальнейшего обследования.

По данным властей, причина аварии пока не установлена, но она могла произойти из-за неполадок в работе двигателя.

"Я подумал: "Это большая птица", посмотрел вверх и увидел самолет, который был так близко, что я мог бы подбросить клюшку и попасть по нему", — описал случившееся один из игроков в гольф.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada yüngül mühərrikli təyyarə qolf sahəsinə qəza enişi edib

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi