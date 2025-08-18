В Австралии легкомоторый самолет аварийно приземлился на поле для гольфа

В Австралии к северу от Сиднея легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News .

Как передает телеканал, это произошло накануне около 14:00 по местному времени во время учебно-тренировочного полета. На борту воздушного судна Piper Cherokee находились пилот-инструктор и курсант. Судя по кадрам с места посадки, у самолета повреждено крыло и оторвались колеса. Медики оказали помощь двум пострадавшим с незначительными травмами на поле для гольфа, после чего госпитализировали их для дальнейшего обследования.

По данным властей, причина аварии пока не установлена, но она могла произойти из-за неполадок в работе двигателя.

"Я подумал: "Это большая птица", посмотрел вверх и увидел самолет, который был так близко, что я мог бы подбросить клюшку и попасть по нему", — описал случившееся один из игроков в гольф.