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В Австралии изолированы жители 9 домов из-за вспышки COVID-19

В Австралии изолированы жители 9 домов из-за вспышки COVID-19 Почти 3 000 жильцам будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование
Другие страны
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4 июля 2020 г. 12:11
В Австралии изолированы жители 9 домов из-за вспышки COVID-19

Рекордные за три месяца 108 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в австралийском штате Виктория за последние 24 часа, власти полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Сегодняшние цифры - второй по величине прирост подтвержденных случаев с того момента, как все началось, и самый большой скачок с 28 марта. Эти цифры показывают, что мы все ещё на краю пропасти... Жители должны оставаться в своих домах... единственные, кому можно будет входить и выходить, будут те, кто оказывает основные услуги", - говорится в заявлении премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса, опубликованном в его Twitter.

Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 3 000 жильцам будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование.

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