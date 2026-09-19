В Австралии издали редкий приказ об уничтожении акулы после гибели пловца

Ряд пляжей в районе австралийского Перта останется закрытым как минимум до воскресенья после смертельного нападения большой белой акулы на пловца.

Как передает Report со ссылкой на BBC, власти штата Западная Австралия также издали редкий приказ о поимке и уничтожении акулы.

Жертвой нападения стал 63-летний Грег О'Нил. Инцидент произошел в пятницу у популярного пляжа Сорренто к северу от Перта. Тело мужчины до сих пор не найдено.

По словам очевидца, О'Нил плавал вместе с другим мужчиной, которому удалось самостоятельно добраться до берега. Поиски акулы продолжаются.

Это второе нападение акулы в Западной Австралии за неделю и третий случай со смертельным исходом в штате с начала года.

Случившееся вновь вызвало в Австралии дискуссию о мерах безопасности на пляжах.

Приказ о поимке и уничтожении акулы является для Западной Австралии исключительной мерой. Министр рыболовства штата Джеки Джарвис заявила, что, насколько ей известно, подобное решение принято впервые примерно за десять лет. При этом власти исключили возможность массового уничтожения акул, подчеркнув, что большие белые акулы находятся под охраной.