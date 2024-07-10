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В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек

В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек В крупной аварии с пассажирским автобусом в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 18 человек.
Другие страны
10 июля 2024 г. 08:03
В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек

В крупной аварии с пассажирским автобусом в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

По имеющимся данным, автобус, следовавший в Дели, врезался в контейнер с молоком в районе Уннао. Всего в автобусе находились 50 человек.

"Сегодня около 05:15 (03:45 по бакинскому времени) частный автобус, следовавший из Мотихари в штате Бихар, столкнулся с молоковозом. В результате аварии 18 человек погибли и 19 получили ранения. Предварительное расследование указывает на то, что автобус превысил скорость", - сказал журналистам представитель местной администрации Гауранг Рати.

На месте происшествия проводится спасательная операция.

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Версия на английском языке 18 dead in traffic accident in India
Версия на азербайджанском языке Hindistanda avtobus qəzasında azı 18 nəfər ölüb

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