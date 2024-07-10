В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек

В крупной аварии с пассажирским автобусом в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 18 человек.
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По имеющимся данным, автобус, следовавший в Дели, врезался в контейнер с молоком в районе Уннао. Всего в автобусе находились 50 человек.
"Сегодня около 05:15 (03:45 по бакинскому времени) частный автобус, следовавший из Мотихари в штате Бихар, столкнулся с молоковозом. В результате аварии 18 человек погибли и 19 получили ранения. Предварительное расследование указывает на то, что автобус превысил скорость", - сказал журналистам представитель местной администрации Гауранг Рати.
На месте происшествия проводится спасательная операция.