В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек

В крупной аварии с пассажирским автобусом в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 18 человек.

В крупной аварии с пассажирским автобусом в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

По имеющимся данным, автобус, следовавший в Дели, врезался в контейнер с молоком в районе Уннао. Всего в автобусе находились 50 человек.

"Сегодня около 05:15 (03:45 по бакинскому времени) частный автобус, следовавший из Мотихари в штате Бихар, столкнулся с молоковозом. В результате аварии 18 человек погибли и 19 получили ранения. Предварительное расследование указывает на то, что автобус превысил скорость", - сказал журналистам представитель местной администрации Гауранг Рати.

На месте происшествия проводится спасательная операция.