О нас

В Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился до второй категории

В Атлантическом океане ураган "Эрин" усилился до второй категории Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг второй категории по шкале Саффира - Симпсона.
Другие страны
16 августа 2025 г. 08:09
В Атлантическом океане ураган Эрин усилился до второй категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг второй категории по шкале Саффира - Симпсона.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, атмосферное явление движется на северо-запад со скоростью 27 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает 44,4 м/с.

В настоящее время "Эрин" находится на расстоянии 405 км к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Штормовых предупреждений в связи с ураганом пока не объявлялось.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Erin" tropik fırtınasının gücü ikinci kateqoriyaya yüksəlib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi