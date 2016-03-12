В Астраханской области получил пробоину туркменский сухогруз

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сухогруз, следовавший в Иран, получил пробоину в Астраханской области, угрозы затопления судна нет, экипаж откачивает воду, сообщается в субботу на сайте регионального ГУМЧС РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сообщение о том, что туркменский сухогруз "Магтымгулы" столкнулся с подводным препятствием на реке Бахтемир, поступило 01.05 в субботу.

"Судно получило пробоину в румпельном отделении, порт приписки Туркмения, следовавший рейсом порт Оля – порт Ноушехр Иран… На борту сухогруза находится 18 человек", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что судно получило незначительную пробоину и нарушения судоходства нет. Кроме того, нет и угрозы затопления, так как поступление воды незначительное и нет доступа воды в другие помещения. На место происшествия из порта Оля вышли спасательные суда.

"Экипажем производится откачка воды из румпельного отделения", — сообщает ГУМЧС.