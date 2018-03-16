В Астане началась встреча глав МИД России, Ирана и Турции по Сирии

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по урегулированию кризиса в Сирии началась сегодня в Астане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В рамках встречи участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, рассмотрят ситуацию "на земле", а также успехи и трудности процесса деэскалации. Кроме того, министры наметят дальнейшие совместные действия.

Ожидается, что по итогам встречи главы МИД России, Ирана и Турции примут совместное заявление, в котором, в том числе, будут названы даты нового, девятого раунда переговоров на астанинской площадке между правительством и оппозицией.

Как сообщил источник, предварительно новый раунд может пройти в середине мая.