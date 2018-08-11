В армии Чехии потребовали найти ответственных за смерть своих солдат в Афганистане

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Начальник штаба чешской армии Алеш Опата приказал солдатам армии Чехии в Афганистане найти и передать суду террористов, которые организовали убийство трех чешских военнослужащих, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Это не возмездие, это справедливость. Это одна из обычных мер, которые мы всегда принимаем", - заявил А.Опата.

По его словам, армии необходимо знать, кто организовал теракт и завербовал смертника, чтобы обеспечить безопасность чешским солдатам в Афганистане. Начальник штаба добавил, что на выяснение всех обстоятельств происшествия могут потребоваться месяцы работы.

Напомним, что террорист-смертник 5 августа напал на военнослужащих Чехии в Афганистане.