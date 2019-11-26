В Армении военнослужащего нашли повешенным

Армянский военнослужащий срочной службы найден повешенным на территории Дилижанского учебного центра.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, эту информацию подтвердил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

26 ноября около 9:00 рядовой Ваан Мушегян, 2000 года рождения, призванный Сюникским военным комиссариатом, был обнаружен повешенным на дереве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства УК Армении, ведется предварительное следствие.