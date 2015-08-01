В Армении резко выросли тарифы на электроэнергию

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Армении с 1 августа вступили в силу новые повышенные тарифы на электроэнергию, против чего ранее в Ереване проходили масштабные акции протеста. Дневные тарифы выросли на 16,5%, передает Report со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си.

С 19 июня в Ереване проходили круглосуточные масштабные акции протеста против решения о повышении энерготарифов. Они продлились три недели. Президент Армении Серж Саргсян 27 июня на совещании с ответственными за энергетическую политику страны заявил, что в компании ЭСА будет проведен международный аудит, а до его завершения правительство возьмет на себя "груз повышения тарифов". Пока окончательного решения о проведении аудита не принято. Сейчас в центре Еревана продолжаются малочисленные акции протеста.