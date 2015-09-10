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    В американском штате Арканзас возобновят смертные казни

    В частности, назначены даты исполнения восьми смертных приговоров

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Американский штат Арканзас возобновит практику смертных казней заключенных после 10-летнего перерыва.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор Аса Хатчинсон.

    В частности, назначены даты исполнения восьми смертных приговоров.

    Как ожидается, 21 октября двое заключенных будут казнены путем летальной инъекции, состоящей из смеси трех препаратов, один из которых - мидазолам.

    С 1976 года, когда в США снова была разрешена высшая мера наказания, в Арканзасе были казнены 27 человек.

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