В американском штате Арканзас возобновят смертные казни

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Американский штат Арканзас возобновит практику смертных казней заключенных после 10-летнего перерыва.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Аса Хатчинсон.

В частности, назначены даты исполнения восьми смертных приговоров.

Как ожидается, 21 октября двое заключенных будут казнены путем летальной инъекции, состоящей из смеси трех препаратов, один из которых - мидазолам.

С 1976 года, когда в США снова была разрешена высшая мера наказания, в Арканзасе были казнены 27 человек.