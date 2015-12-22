В Аргентине жандармерия применила силу против протестующих

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Аргентинская жандармерия применила водометы и резиновые пули против протестующих, перекрывавших дорогу в международный аэропорт Буэнос-Айреса. По словам манифестантов, около 10 человек пострадали, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Рабочие обанкротившейся пищевой компании Cresta Roja, требующие вернуть им работу и выплатить задолженности по зарплате, начали перекрывать дорогу в аэропорт в конце прошлой недели. В понедельник по решению суда правоохранительные органы освободили часть проезжей части. Сегодня когда стражи порядка стали оттеснять протестующих к обочине, манифестанты начали кидать в них камни.

В настоящее время движение по трассе практически восстановлено. Около сотни митингующих остаются на обочине.

Как планируется, вечером министр труда Аргентины Хорхе Триака встретится с бывшими сотрудниками Cresta Roja.

Ранее вице-президент Габриэла Мичетти заявила, что правительство "не будет лишать граждан права выражать протест, но сделает так, чтобы при этом не нарушалось право на свободное передвижение".