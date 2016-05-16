​В Аргентине вооруженные бандиты ограбили племянника Папы Римского

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Племянник Папы Римского Франциска Хосе Игнасио Бергольо подвергся бандитскому нападению неподалеку от столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

Как передает Report, по данным аргентинского издания Clarin, двое бандитов напали на Хосе Брегольо – сына сестры Папы Римского Франциска, когда он ехал на своем автомобиле по агломерации Большой Буэнос-Айрес, между Сан-Фернандо и Сан-Исидоро.

"Они наставили на меня пистолет и подсели в машину, угрожая, что если я не сделаю то, что они говорят, то ударят меня ножом", – приводит издание слова пострадавшего.

Бандиты заставили Хосе Бреголье проехать десять кварталов, а затем отобрали у него все ценные вещи: телефон, деньги, которые были собраны в качестве пожертвований для благотворительной организации, и даже одежду.

Пострадавший сообщил об инциденте в полицию Сан-Фернандо. Сотрудники правоохранительных органов запросили данные камер наблюдения в администрации районов Сан-Фернандо и Сан-Исидоро, надеясь обнаружить бандитов. Однако пока прогресс в расследовании нападения был незначительным.